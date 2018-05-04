Окупанти обстріляли житлові будинки у Майорському зі 120-міліметрових мінометів - Міноборони

Постраждалих серед місцевого населення немає.

Бойовики російсько-окупаційних військ на Донбасі обстріляли житлові будинки у Майорському, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу Об’єднаних сил.

«Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Майорськ. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню інформує, що ворог застосував по мирних мешканцях міномети 120 калібру», - йдеться в повідомленні.

У штабі також наголосили, що внаслідок обстрілу пошкоджені дахи та вікна багатоповерхівок. Зокрема, зафіксовано влучення мін у житлові будинки мирних жителів, які проживають на вулиці Майорській, а також прилеглі присадибні ділянки.

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«На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене поінформовано Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні», - йдеться у повідомленні прес-центру.

У штабі також наголошують, що подібні дії з боку ватажків російсько-терористичних військ свідчать про явне нехтування ними усіма нормами міжнародного гуманітарного права, й несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям.