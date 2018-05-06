Використовували новий тип ракет: з'явилися подробиці обстрілу бойовиками КПВВ "Гнутове"

Військові стверджують, що вперше стикаються з таким типом зброї.

Бойовики обстріляли переповнений мирними людьми пропускний пункт "Гнутово" під Маріуполем із протитанкових керованих ракет, одна з яких впала неподалік автомобіля. Приліт другий журналісти бачили своїми очима, йдеться в сюжеті "ТСН".

За словами керівника бойової комендатури Сартани Станіслава Керода, на момент початку обстрілу на КПВВ знаходилися близько сотні людей і чотири десятки транспортних засобів. Таксист Віктор шокований тим, що одна з ракет зачепила в повітрі лінію електропередач і впала просто в метрі від капота. "Стався сильний вибух. Я першу мить нічого не зрозумів – таке враження, що під капотом машини розірвалося", - зізнався він.

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Незважаючи на обстріл, на під'їзді до вже закритого пункту сформувалася черга з машин і автобусів. Місцеві жителі чули розриви, але це не злякало. Аргументи військових та їхні накази повертатися назад ті сприйняли всерйоз, тільки коли з потужним свистом і гучним вибухом з підконтрольною "ДНР" території прилетіла друга ракета і впала прямо на майданчик для огляду авто. "Люди були переміщені в безпечні місця, особовий склад також був у безпечних місцях. Другий залп – ракета потрапила в саме КПВВ, але людей там не було", - розповів Керод.

Ці події відбувалися на очах спостерігачів ОБСЄ, які спочатку втекли, але через годину після вибухів повернулися і почали розглядати воронки і завдані руйнування. Військові залишків ракет роблять припущення, що використовувалися бойовиками нові російські зразки озброєння. Тим часом прикордонники на броньованих машинах вивезли прихованих у безпечних бункерах КПВВ цивільних на мирну територію. Як виявилося, дуже вчасно, тому що незабаром з'ясувалося, що в землі залишилася не розірвана частина боєприпасу. Небезпечну знахідку обклали мішками і підірвали. Сам же пункт пропуску "Гнутово" опечатали і закрили до особливого розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове", на якому знаходилося багато цивільних.