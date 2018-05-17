В МВС розпочали кампанію з підготовки заходів до деокупації Донбасу

У реалізації цього плану українській стороні може допомогти досвід різних країн світу, зокрема, Хорватії, зазначає держсекретар МВС.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпочав широку кампанію з підготовки заходів до повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це заявив державний секретар Міністерства внутрішніх справ Олексій Тахтай на зустрічі з першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним та надзвичайним та повноважним послом Республіки Хорватія в Україні Томіславом Відошевічем, повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

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Зокрема, Тахтай зазначив, що Аваков вже розпочав підготовку заходів до деокупації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У реалізації цього плану українській стороні може допомогти досвід різних країн світу, зокрема, Хорватії.

«Одне із глобальних політичних рішень, яке сьогодні розглядається, ‑ «перемога маленькими кроками». За цим варіантом повертати нашу територію ми будемо поетапно», ‑ наголосив державний секретар МВС.

Він наголосив, що зараз відомство переходить до практичної площини реалізації плану. При цьому на нинішньому етапі важливо отримувати інформацію та мати підтримку міжнародних партнерів.

Тахтай додав, що в реалізації практичної частини плану братимуть участь всі служби, підпорядковані МВС. Проте основний блок роботи буде покладено саме на Національну поліцію.

Посол Хорватії в Україні Відошевіч зазначив, що у цьому процесі важливу роль має відігравати співпраця з населенням.

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«Дуже важливим фактором є встановленням довіри людей. З нашого досвіду найбільша довіра має бути до поліції. Саме в поліції люди бачили гарантію стабільності та безпеки. Що стосується нас ‑ ми повністю відкриті до співпраці у процесі мирної реінтеграції Донбасу», ‑ наголосив дипломат.

У свою чергу, Аброськін повідомив, що Нацполіція вже розпочала підготовку до виконання плану МВС з повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Ми готові працювати над реалізацією цього плану та розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Працювати буде кожен підрозділ. На тимчасово окупованій території живуть наші громадяни. Вони чекають на наше повернення та потребують захисту», ‑ підкреслив перший заступник голови Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC) глава МВС Аваков заявив, що підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу.

За його словами, розглядається кілька варіантів розвитку сценарію на сході України.

«Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту», - наголосив міністр.