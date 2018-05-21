До окупованої Горлівки зайшли бойовики з шевронами «Сомалі»

Свідки з окупованих районів писали в соцмережах, що з шевронами бойовиків "Сомалі" на позиції зайшли кадрові російські військові.

Бойовики третю добу обстрілюють мирних жителів Зайцевого – це за крок від міської смуги окупованої Горлівки. Українські військові кажуть про окрему терористичну штурмову групу для провокацій, а підконтрольні терористам ЗМІ повідомляють про передислокацію до Горлівки бойовиків угруповання «Сомалі».

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Про це йдеться в сюжеті «ТСН». Зазначається, що в минулі вихідні в Зайцевому було зруйновано два житлові будинки. Сьогодні вдень по населеному пункту вдарили з важких мінометів. На щастя, від денного ворожого обстрілу, свідками якого стали журналісти, ніхто не постраждав.

Військові кажуть, що снаряди традиційно прилетіли із самого середмістя захопленої Горлівки. "В основному працює артилерія їхня звечора, кидають от по селу. Там є ще мирне населення – і бомблять, розбивають дома їм", - каже боєць 24-ї бригади з позивним "Колумбієць".

Так само не минає і доби, щоб по селищу не били з великокаліберних кулеметів. "Мають, видно, якусь окрему штурмову групу для провокацій, бо десь коло восьми чоловік вилазить і починається шквальний вогонь", - розповів військовослужбовець Степан.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ, тим часом, підтвердили, що до Горлівки воювати проти ЗСУ завезли так звану штурмову зграю терористів під назвою "Сомалі". Щоправда, в соцмережах свідки з окупованих районів написали, що з шевронами бойовиків "Сомалі" на позиції зайшли кадрові російські військові.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі контрольовані Росією бойовики обстріляли житлові райони Мар'їнки, в результаті чого загинув місцевий мешканець.