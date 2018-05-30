У "ДНР" шахтарів женуть на "військові навчання" під загрозою в'язниці – ІС
На тимчасово окупованій Росією території Донецької області працівникам вугільної промисловості почали надходити повістки з військкоматів для проходження "військових навчань".
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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
При цьому наголошується, що під час проходження медичного огляду «реальний» стан здоров'я людини майже не враховуэться, а в разі відмови «проходити службу» погрожують позбавленням волі терміном до п'яти років.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією журналіста Дениса Казанського, співробітникам найбільшої в "ЛДНР" шахти "Комсомолець Донбасу" оголосили, що до кінця року вони будуть працювати тільки по два тижні на місяць.
У відповідному «наказі» йдеться, що перехід на неповний робочий тиждень пов'язаний з відсутністю попиту на видобуте вугілля в "літньо-осінній період".