Бойовики накрили вогнем Південне: стріляють на ураження по мирних мешканцях - МінТОТ

Підкреслюється, що з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яких приватних автотранспортних засобів, які залишаються в Південному.

Бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним жителям, які залишаються в селищі "Південне" (район "Чигари", близько р. Горлівка, Донецької обл).

Про це у п'ятницю, 1 червня, повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МинВОТ).

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Підкреслюється, що з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яких приватних автотранспортних засобів, які залишаються в Південному.

"Таке рішення Штабу об'єднаних сил пов'язано з тим, що всі місцеві дороги знаходяться в зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації РФ, які у разі фіксації переміщень відкривають вогонь", - заявили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що з семи автотранспортних засобів, які залишалися в районі "Чигари" станом на початок тижня, за останні дві доби два згоріли.

За даними міністерства, у Південному залишається майже 70 мирних жителів, з них четверо дітей у віці від 10 до 16 років.

"ЗСУ допомагають жителям району "Чигари" вивозити особисті речі та надають необхідну гуманітарну допомогу. Проводити примусову евакуацію громадян поки не планується.

Ведеться робота по виявленню невідкладних гуманітарних потреб жителів, з'ясовується, хто з них готовий виїхати і яка допомога їм потрібна", - додали в МинВОТ.

В результаті обстрілу В Південному відсутнє електропостачання, водопостачання поки не припинено.

"За інформацією командування ЗСУ, найближчим часом населений пункт буде забезпечений необхідною кількістю генераторів та пальним для них", - заявили в прес-службі.

"Для відновлення інфраструктури, безпечного переміщення людей, вивезення особистих речей та евакуації приватного автотранспорту необхідний режим припинення вогню строком не менше тижня.

У той же час бойовиками здійснюються постійні прицільні обстріли житлових будинків з метою їх підпалу, з-за чого багато житлових будинків в селищі зруйнований до фундаментів", - зазначили в міністерстві.

17 травня командування Об'єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне в Донецькій області знаходиться під контролем українських військових.

Після цього і у штабі ОС, і донецькі бойовики повідомляли про перестрілки біля цього населеного пункту.