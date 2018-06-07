Торговельна війна між недореспубліками?: "ЛНР" ввела мито на пиво з "ДНР" (документ)

Нагадаємо, у кінці січня ватажки "ДНР" і "ЛНР" підписали "протокол про наміри створити "єдиний митний простір".

Так звана "Луганська народна республіка" ввела імпортні мита на пиво із сусідньої псевдореспубліки - "ДНР".

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Про це йдеться у "постанові "ради міністрів "ЛНР". "До 31.12.2018 ввізне мито на пиво солодове, вироблене в "Донецькій народній республіці", стягується в розмірі 5% від митної вартості товару", - наголошується у псевдодокументі.

Як нагадують "Новости Донбасса", в квітні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про практично повне зняття митних кордонів з підконтрольними "ДНР" районами в односторонньому порядку. За його словами, зміни не стосуватимуться підакцизного товару. Глава угруповання також висловив надію на ухвалення "дзеркальних" заходів з боку "ДНР".