Торговельна війна між недореспубліками?: "ЛНР" ввела мито на пиво з "ДНР" (документ)

16:19, 07 червня 2018
Війна
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REUTERS

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Про це йдеться у "постанові "ради міністрів "ЛНР". "До 31.12.2018 ввізне мито на пиво солодове, вироблене в "Донецькій народній республіці", стягується в розмірі 5% від митної вартості товару", - наголошується у псевдодокументі.

Як нагадують "Новости Донбасса", в квітні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про практично повне зняття митних кордонів з підконтрольними "ДНР" районами в односторонньому порядку. За його словами, зміни не стосуватимуться підакцизного товару. Глава угруповання також висловив надію на ухвалення "дзеркальних" заходів з боку "ДНР".

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Теги: #ЛНР#ДНР#мито