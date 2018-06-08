Спецдоповідач ООН поспілкувався з чотирма українськими заручниками у Донецьку під наглядом бойовиків

Бойовики не дали можливості представнику ООН конфіденційно поспілкуватися з українськими військовими.

Спеціальний доповідач Організації об'єднаних націй з питання катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження Нільс Мельцер заявляє, що отримав змогу поспілкуватися з чотирма заручниками з числа українських військових в окупованому Донецьку під наглядом бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

Він розповів, що з 20 травня до 8 червня він разом зі своєю командою оцінювали в Україні загальну ситуацію, пов'язану з забороною катування або інших видів поводження, що принижують людську гідність. Спецдоповідач ООН розповів, що відвідуючи різні об'єкти на контрольованій Україною території він отримав безперешкодну свободу пересування до усіх місць, де люди були позбавлені волі.

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"Мені прикро повідомити, що під час мого візиту на територію, яку контролюють озброєні формування біля Луганську і Донецьку доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату. Представники де-факто "влади" попередньо визначили установи для візиту і моя команда не могла відвідати інші установи. Більше того, в установах, які я відвідав в так званій "ЛНР" мені не дозволили провести конфіденційні інтерв'ю з затриманими і навіть колективні інтерв'ю загального характеру були унеможливлені гнітючою та залякуючою присутністю персоналу установи", - наголосив Мельцер.

Йому вдалося побувати в колоніях №19 та №24.

Говорячи про своє перебування на окупованій частині Донецької області, він сказав, що відвідав СІЗО №5 у Донецьку.

"В СІЗО міста Донецька я зміг поспілкуватися індивідуально з 4 затриманими військовими Збройних сил України, які були вибрані представниками де-факто "влади", але, на жаль, під наглядом персоналу в'язниці, що не дозволило забезпечити повну конфіденційність", - сказав він.

Він сказав, що в СІЗО колективні камери вузькі, погано провітрюються та в установі відсутнє забезпечення адекватних гігієнічних умов.