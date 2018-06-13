Екс-ватажок "ДНР" розповів про ситуацію в Донецьку й висловився про переворот у "ЛНР"

Терорист Губарєв розкритикував поведінку "управлінців" "ДНР".

Павло Губарєв, один з колишніх ватажків терористів, розповів про розруху у так званій "ДНР".

Скрін статті екс-ватажка опублікував в Twitter блогер під ніком Necro Mancer. "Економічна ситуація та рівень життя в "ДНР" вкрай незадовільні. Але якщо багато соціально-економічних проблем можна пояснити станом війни, то зухвалу поведінку багатьох донецьких "управлінців" пояснити нічим не можна (крім специфічних властивостей їх особистості)", - йдеться у ньому.

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Також терорист Губарєв впевнений, що "переворот" у "ЛНР" був організований політичними силами ззовні, а не елітами в Луганську.

"При розмовах про можливу зміну влади в "ДНР" зазвичай згадують наших шановних сусідів. Те, що сталося у "ЛНР" в кінці минулого року, називають державним переворотом. У принципі, так воно і є. З поправкою на те, що цей переворот був здійснений не самостійними політичними елітами в Луганську, а за допомогою зовнішнього джерела сили і легітимності", - заявив екс-ватажок бойовиків.