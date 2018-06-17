Безпілотник США провів у небі над Донбасом нову повітряну розвідку (фото)
У неділю, 17 червня, безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США вкотре провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії фронту на Донбасі.
Про це свідчить повідомлення у Twitter-акаунті PlaneRadar.
Так, відомо, що політ американського безпілотника стартував у неділю о 9:00. Апарат злетів з авіабази Sigonella.
12:00 мск. pic.twitter.com/HDPBDRcole— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018
На опублікованій карті зображено, що шлях безпілотника пролягав у небі над населеними пунктами поблизу лінії фронту у Донецькій і Луганській областях.
09:02 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, у линии разграничения на Донбассе.#UAV#RQ4B#GlobalHawk#USAF#Donbasspic.twitter.com/3IsucxRQLc