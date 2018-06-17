Безпілотник США провів у небі над Донбасом нову повітряну розвідку (фото)

На опублікованій карті зображено, що шлях безпілотника пролягав у небі над населеними пунктами поблизу лінії фронту.

У неділю, 17 червня, безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США вкотре провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії фронту на Донбасі. Про це свідчить повідомлення у Twitter-акаунті PlaneRadar. Так, відомо, що політ американського безпілотника стартував у неділю о 9:00. Апарат злетів з авіабази Sigonella. 12:00 мск. pic.twitter.com/HDPBDRcole — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018 На опублікованій карті зображено, що шлях безпілотника пролягав у небі над населеними пунктами поблизу лінії фронту у Донецькій і Луганській областях. 09:02 мск.

Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, у линии разграничения на Донбассе.#UAV#RQ4B#GlobalHawk#USAF#Donbasspic.twitter.com/3IsucxRQLc — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018

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