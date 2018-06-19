На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового

З початку доби бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню.

З початку доби на Донбасі бойовики російсько-окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у зведенні станом на 18.00, сьогодні ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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«Противник з 7 ранку до 18 години вечора 4 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників. Російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Вогонь вівся з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь», - сказано у зведенні.

Під час обстрілів одного українського військовослужбовця було поранено. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російсько-окупаційні війська вдалися до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.