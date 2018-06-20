У Луганській області мирний житель підірвався на міні
11:36, 20 червня 2018Війна
873 0
Чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.
Це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року / фото facebook.com/YuriiHarbuz
Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.
Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
За його словами, чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.
Читайте такожОсколки міни у черепі: в Дніпрі лікарі рятують "тяжкого" бійця (відео)
Гарбуз розповів, що це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року.
"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter