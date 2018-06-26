СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 215 вибухів на Донбасі

Переважна кількість вибухів зафіксована на Донеччині.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 215 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом з 19:30 24 червня до 19:30 25 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши приблизно 190 вибухів супроти приблизно 280 відповідно", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині вогнева активність зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Авдіївки, Ясинуватої, Майорську, Горлівки та Світлодарська.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, серед іншого, близько 25 вибухів супроти приблизно 100 відповідно", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 15 червня в напрямку безпілотника СММ ОБСЄ бойовики стріляли і запускали ракети зенітно-ракетного комплексу.