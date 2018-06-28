Бойовики накрили позиції українських військових вогнем з мінометів: двоє наших бійців загинули

Противник активізувався на на Горлівському та Маріупольському напрямках, наголосили в штабі.

Упродовж дня бойовики здійснили сім прицільних обстрілів із застосуванням мінометів та танків, двоє українських військових загинули.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

«На Луганському напрямку противник з позиції у населеному пункті Голубівське вів вогонь з танку по захисниках Новотошківського. Даний факт належним чином задокументовано та передано до міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, найгарячіше протягом дня було в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

«Ворог цинічно й підступно о 08.30 відкрив вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту. Бій тривав майже півгодини», - зазначили в прес-центрі.

Згідно з інформацією, в ході бою командир взводу побачив, що важко поранений боєць. Командир кинувся разом з командиром роти рятувати свого підлеглого. Підступним пострілом снайпера командир взводу був смертельно поранений. Згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи.

Залишалася напружена ситуація на Маріупольському напрямку.

«Противник продовжує вести вогонь по наших позиціях з застосуванням зброї забороненої Мінськими домовленостями. Так під вогнем мінометів опинилися захисники Гнутового», - додали в штабі.

За попередніми даними розвідки, в районі Південного ворог зазнав втрат: п’ятьох бойовиків вбито і 8 поранено.