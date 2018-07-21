На Харківщині СБУ затримала диверсанта «ДНР» (фото)

Усі дії диверсанта куратори координували та затверджували через мобільний месенджер.

На Харківщині співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України викрили та затримали диверсанта самоназваної «ДНР».

Повідомляється, що мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом перебуває на території Харківської області, був завербований представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР» для вчинення диверсії на залізниці.

Затриманий за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Усі дії диверсанта куратори координували та затверджували через мобільний месенджер.

Читайте такожОпубліковано фото полоненого ЗСУ росіянина на Донбасі

Правоохоронці також встановили, що з 2002 року чоловік відбував у виправній колонії чотирнадцятирічний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини.

За даними СБУ, чоловіка затримали біля залізничної станції «Основа» у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучили гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.