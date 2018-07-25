Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували понад 70 вибухів на Донбасі

Майже всі вибухи сталися в Донецькій області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували понад 70 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 22 липня до 19:30 23 липня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, при цьому зафіксувавши більше вибухів (приблизно 70 проти орієнтовно 35)", - йдеться у звіті.

Зокрема, в Донецькій області ведення вогню було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватій і Мар'їнки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух, якщо порівнювати з попередньою добою, коли, серед іншого, було зафіксовано 3 вибуху", - заявили спостерігачі.