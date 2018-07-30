Окупанти на Донбасі поранили трьох українських захисників - штаб ООС

З початку доби бойовики здійснили 10 обстрілу, у тому числі з важкого озброєння.

Внаслідок бойової активності ворога на Донбасі поранені троє українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

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«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль, окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету.

«Втрати ворога уточнюються», - додали в штабі.