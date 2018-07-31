У "бригаді-200" поповнення: український військовий показав убитого терориста "ДНР"

10:32, 31 липня 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

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Знімок вбитого окупанта оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соцмережі.

"Бригада-200 27.07.18 поповнилася черговим дембелем, Маркович Олександр "Буффон" з Горлівки. Все буде Україна і перемога за нами!" - написав він.

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Теги: #Донбас#окупант