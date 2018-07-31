У "бригаді-200" поповнення: український військовий показав убитого терориста "ДНР"

Знімок вбитого окупанта оприлюднив офіцер Збройних сил України.

У мережі показали терориста "ДНР", ліквідованого на Донбасі 27 липня. Читайте такожВ окупованому Донецьку вивісили український прапор (фото) Знімок вбитого окупанта оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соцмережі. "Бригада-200 27.07.18 поповнилася черговим дембелем, Маркович Олександр "Буффон" з Горлівки. Все буде Україна і перемога за нами!" - написав він.

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