Волкер: РФ при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі в будь-який час

Спецпредставник США наголосив, що важливо відновити контроль України над окупованою частиною українсько-російського кордону на Донбасі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Російська Федерація при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі та встановити мир в будь-який час.

Про це дипломат написав у Twitter.

Читайте такожВолкер пояснив, навіщо Трамп хоче зустрітися з Путіним у Вашингтоні восени

"Росія та її сили перешкоджають Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, аби завадити світу побачити те, як вона підтримує та затягує бойові дії. Росія може припинити бойові дії в будь-який час та забезпечити мир в Україні. Контроль над міжнародним кордоном має важливе значення", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Волкер наголосив, що Російська Федерація та керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу на сході України.