Волкер: РФ при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі в будь-який час

17:13, 10 серпня 2018
Війна
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Волкер заявив, що РФ при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі / фото УНІАН

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Російська Федерація при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі та встановити мир в будь-який час.

Про це дипломат написав у Twitter.

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"Росія та її сили перешкоджають Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, аби завадити світу побачити те, як вона підтримує та затягує бойові дії. Росія може припинити бойові дії в будь-який час та забезпечити мир в Україні. Контроль над міжнародним кордоном має важливе значення", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Волкер наголосив, що Російська Федерація та керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу на сході України.

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Теги: #війна на Донбасі#Росія на Донбасі#Курт Волкер