Стала відома доля зниклого під час бойового завдання на Донбасі військового

За мужність та героїзм у ході виконання бойового завдання Дмитра Українського представлено до державної нагороди посмертно.

Зниклий 8 серпня на Донбасі боєць Об'єднаних сил загинув, його тіло потрапило до бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив штаб ООС. "З великим сумом повідомляємо, що вчора стало відома доля військовослужбовця Об'єднаних сил, з яким був втрачений зв'язок під час виконання бойового завдання 8 серпня 2018 року. На превеликий жаль, він загинув, а тіло героя потрапило до рук окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Убитий військовий Дмитро Михайлович 8 серпня у складі розвідувальної групи виконував розвідувальне завдання у "сірій зоні".

"Будучи командиром групи прикриття, зрозумів, що потрапив у засідку, прийняв бій. Основна група, отримавши доповідь від Дмитра Українського про засідку, почала відхід", - розповіли в ООС.

Зазначається, що боєць разом з побратимом, якому щойно виповнилося лише 19 років, вели бій з переважаючими силами противника.

"З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвіднику... За мужність та героїзм в ході виконання бойового завдання Дмитра Українського представлено до державної нагороди посмертно", - додали в штабі ООС.