В окупованому Донецьку рубль обвалився сильніше, ніж у РФ

Станом на сьогодні в Донецьку долар продається по 70 рублів, в РФ - по 68.

В окупованому Донецьку курс рубля впав ще нижче, ніж у Російській Федерації.

Про це свідчать дані на сайті так званого Центрального республіканського Банку.

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Так, станом на сьогодні в окупованому Донецьку долар продається по 70 рублів, купується - за 65. Євро у місті продають по 79 рублів, а купують - по 75.

Для порівняння, у Москві сьогодні долар продається в середньому по 68,22 рублів, а купується за понад 65 рублів, передає "Ліга.Новости".

Як повідомляв УНІАН, рубль почав падати починаючи з 8 серпня на тлі повідомлень про нові санкції США. Тоді курс долара до рубля досяг максимуму з квітня, перевищивши на піку 65 руб.