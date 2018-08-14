В окупованому Донецьку рубль обвалився сильніше, ніж у РФ

13:51, 14 серпня 2018
Війна
326 0
Ілюстрація REUTERS

Про це свідчать дані на сайті так званого Центрального республіканського Банку.

Читайте такожРосія попередила ватажків "Л/ДНР" про скорочення фінансування - ІС

Так, станом на сьогодні в окупованому Донецьку долар продається по 70 рублів, купується - за 65. Євро у місті продають по 79 рублів, а купують - по 75.

Для порівняння, у Москві сьогодні долар продається в середньому по 68,22 рублів, а купується за понад 65 рублів, передає "Ліга.Новости".

Як повідомляв УНІАН, рубль почав падати починаючи з 8 серпня на тлі повідомлень про нові санкції США. Тоді курс долара до рубля досяг максимуму з квітня, перевищивши на піку 65 руб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Донецьк#рубль