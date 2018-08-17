Минулої доби бойовики вгатили по позиціях ООС з "Градів" та мінометів

Бойовики російських окупаційних військ 30 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 16 серпня, бойовики російських окупаційних військ 30 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках озброєння БМП. Відмічено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів калібром 120 та 82 мм.

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"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із «Градів» та 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кримського, Луганського та Новгородського", - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Новолуганське, Мар’їнка, Водяне та Лебединське.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, двоє окупантів дістали поранення.

Як повідомляв УНІАН, з початку проведення Операції Об'єднаних сил на сході України 30 квітня 2018 роки Збройні сили взяли під контроль 15 квадратних кілометрів території у зоні бойових дій на Донбасі.