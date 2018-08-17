В Україні випробували нову крилату ракету (фото)
17:18, 17 серпня 2018Війна
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Відбувся черговий етап успішних випробувань української крилатої ракети.
В Одеській області відбулись випробування нової української крилатої ракети, яка здатна вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.
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"Ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі на відстані до 300 км", - написав секретар РНБО Олександр Турчинов у Twitter й опублікував фото.
Нагадаємо, 14 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що нові українські ракетні комплекси за своїми бойовими можливостями кращі за російські аналоги.
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