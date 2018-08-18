Минулої доби бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранені

Противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Минулої доби, 17 серпня, бойовики російських окупаційних військ 40 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 1 раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.

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Противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Відмічено також застосування міномету калібром 82 мм.

"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика", - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

За даними розвідки двох окупантів знищено, один дістав поранення.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі.