За добу на Донбасі в ході бойових дій знищено 12 окупантів, ще 17 поранені

За добу на Донбасі в ході бойових дій знищено 12 бойовиків російських окупаційних військ, ще 17 - поранено.

Про це йдеться у зведенні станом на 18:00, опублікованому на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, чотири обстріли відбулись із застосуванням артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кримське, Новотошківське, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Гнутове, Лебединське.

В ході обстрілів в районах Кримського і Новотошківського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил 122-мм артилерію та міномети.

"Усього внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро захисників України, ще семеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. В результаті ведення вогню у відповідь 12 окупантів було знищено, 17 – поранено (4 мотострілкова бригада 2 армійського корпусу – 8 знищено, 11 – поранено, 1 мотострілкова бригада 1 армійського корпусу – 2 знищено, 4 – поранено, 9 ошмсп мп (окремого штурмового механізованого полку морської піхоти) – 2 знищено, 2 – поранено)", - наголосили в штабі. "Військові частини резерву та артилерія готові до відбиття атак противника та ведення бойових дій", - запевнили в штабі.

Водночас сказано, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.