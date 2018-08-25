Чергували на незаконних пунктах фільтрації: у Донецькій області оголосили про підозру чотирьом бойовикам

Цих чоловіків, як і багатьох інших, терористи завербували до початку агресії для роботи на перших блокпостах.

Поліцейські встановили місцезнаходження та притягнули до відповідальності чотирьох учасників незаконних збройних формувань, які стояли біля витоків окупації Слов'янська та Лиману.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

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"Цих чоловіків, як і багатьох інших, терористи завербували до початку агресії для роботи на перших блокпостах. Повіривши пропагандистам і з метою підзаробити, навесні 2014 року новобранці чергували на незаконних пунктах фільтрації. В масках і без, зі зброєю або битою, найманці оглядали автомобілі і перевіряли громадян. Шукали українську символіку, яка була приводом відправити людини у «підвал». Робота оплачувалася, у кращому випадку, їжею і сигаретами", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією, 30-річний житель Лиманського району чергував на дорозі на в'їзді у своє село, бо агітатори сказали, що населений пункт нібито йдуть захоплювати «бандерівці». Побачивши, що його обдурили, чоловік залишив свій пост і повернувся до звичайного життя.

"Факт участі у бандформуванні ретельно приховував. Проте, навіть через чотири роки поліцейські знайшли докази його протиправної діяльності, і тепер колишній учасник НВФ постане перед судом", - повідомили правоохоронці.

Йому та іншим бойовикам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).