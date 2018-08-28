Екс-"міністр культури "ДНР" розкрив факти російської окупації Донбасу

Лекстутес повідомив контрозвідникам про свою участь у діяльності терористичної організації "ДНР".

Унаслідок спецоперації контррозвідки Служби безпеки України з тимчасово окупованої території Донецької області виведено колишнього "міністра культури та туризму" "ДНР". У СБУ не називають його імені, раніше його розкрили ЗМІ - йдеться про Юрія Лекстутеса.

Правоохоронці встановили, що мешканець Донецька у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у лавах так званої "народної ради "ДНР" він під кураторством спецслужб РФ брав участь в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донбасу, передає прес-служба СБУ.

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"Також чоловік займався формуванням самопроголошених "органів влади та управління". Після проведення "референдуму" поплічник терористів обіймав посаду "в.о. міністра культури та туризму" ДНР". При цьому він неодноразово відвідував територію Росії для виступів на пропагандистських телеканалах та зустрічей з кураторами", - розповіли у Службі безпеки.

Згодом так званий "міністр" залишив "політичну" діяльність та займався підприємництвом у тимчасово окупованому Донецьку.

"Чоловік повідомив контрозвідникам про свою участь у діяльності терористичної організації "ДНР", а також факти безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донбасу та іншої протиправної діяльності в Україні", - зазначили в СБУ.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Раніше ЗМІ повідомили, що з ОРДЛО доправили "міністра культури ДНР" Юрія Лекстутеса, йому в Україні висунуто підозру за статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".

За словами Лекстутеса, після зміщення з посади ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Захарченка саме він мав очолити окуповану частину Донецької області. "Співробітник ГРУ Іванич мене представив як майбутнього главу республіки і що це вирішене питання. Мене ГРУ висунуло, але в них була конкуренція з ФСБ", - зазначив Лекстутес.