У "ДНР" розповіли про вибуховий пристрій, за допомогою якого вбили Захарченка (відео)

Потужність вибухового пристрою в даний час оцінюється в 800 г в тротиловому еквіваленті.

Вибуховий пристрій, що став причиною загибелі глави "ДНР" Олександра Захарченка, знаходився всередині кафе «Сепар».

Про це заявив "заступник командуючого оперативним командуванням" «ДНР» Едуард Басурін, повідомляє «РИА Новости».

«Вибуховий пристрій знаходився в кафе. Слідчі органи зараз розбираються. З'ясовується, як і де. І після цього буде зроблено офіційні заяви», — сказав він.

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Раніше джерело РБК в уряді ДНР розповіло, що потужність вибухового пристрою в даний час оцінюється в 800 г в тротиловому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченко і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного протягом 2014-2018 років.

Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну в убивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».