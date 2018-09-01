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У "ДНР" розповіли про вибуховий пристрій, за допомогою якого вбили Захарченка (відео)

01:04, 01 вересня 2018
Війна
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Про це заявив "заступник командуючого оперативним командуванням" «ДНР» Едуард Басурін, повідомляє «РИА Новости».

«Вибуховий пристрій знаходився в кафе. Слідчі органи зараз розбираються. З'ясовується, як і де. І після цього буде зроблено офіційні заяви», — сказав він.

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Раніше джерело РБК в уряді ДНР розповіло, що потужність вибухового пристрою в даний час оцінюється в 800 г в тротиловому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченко і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного протягом 2014-2018 років.

Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну в убивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».

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Теги: #ДНР#захарченко