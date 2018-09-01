Бомба в світильнику: ЗМІ розкрили подробиці ліквідації Захарченка (відео)

Вибуховий пристрій привели в дію за допомогою телефонного дзвінка.

Вибуховий пристрій, який було приведено в дію в кафе «Сепар» в Донецьку, в результаті чого загинув глава "ДНР" Олександр Захарченко, за попередніми даними, було закладено в люстру або торшер в приміщенні.

Про це з посиланням на неназвані джерела повідомляє газета «Коммерсантъ».

Для того, щоб воно спрацювало, як зазначили співрозмовники видання, достатньо було зателефонувати. Встановити бомбу таким чином, як пояснили газеті джерела в силових структурах, без допомоги «своїх» було практично неможливо. Кафе, як зазначає «Коммерсантъ», належало начальнику охорони глави ДНР, у нього часто бували високопоставлені гості, тому «Сепар» ретельно охоронявся.

Пособників злочину у зв'язку з цим донецькі силовики, за даними джерел газети, шукають серед найближчого оточення Захарченка. При цьому людина, яка привела вибуховий пристрій в дію, як вважають співрозмовники видання, у момент вибуху знаходилася поруч з кафе і бачила, коли Захарченко приїхав на місце. Дзвінок, який привів у дію вибуховий пристрій, він, за версією співробітників донецьких правоохоронних органів, зробив, як тільки глава "ДНР" увійшов всередину закладу.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він дістав смертельне поранення внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченка і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного протягом 2014-2018 років. Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну в убивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».