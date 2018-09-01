У Держдумі РФ заявили, що вбивство Захарченка "обнуляє" сенс Мінських домовленостей

Спікер Держдуми РФ вважає, що "було б правильно, щоб Парламентська Асамблея ОБСЄ дала свою оцінку тому, що сталося".

Вбивство в Донецьку ватажка "ДНР" Олександра Захарченка "обнуляє" сенс Мінських домовленостей, заявив спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін.

"Це свавілля, що обнуляє всі ті кроки, які вже кілька років роблять Росія і світова спільнота для припинення війни на південному сході України", - сказав Володін журналістам, передає російський "Інтерфакс".

Він додав, що "було б правильно, щоб Парламентська Асамблея ОБСЄ дала свою оцінку тому, що сталося".

Спікер Держдуми заявив, що "київська влада, з одного боку, заявляє про необхідність реалізації мінських угод і виступає за мирне врегулювання ситуації у ДНР і ЛНР, з іншого - терористичними методами позбавляється від законно обраних представників влади в Донбасі".

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Відзначимо, що за інформацією Служби безпеки України, ватажок терористів став жертвою міжусобних воєн або російських спецслужб.

Нагадаємо, що 31 серпня в ресторані Сепар в окупованому Донецьку прогримів вибух. Внаслідок був убитий ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.