Журналіст розповів, про яку деталь щодо вбивства Захарченка промовчали на росТБ

За версією росТБ, Захарченка підірвали в безіменному ресторані.

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що більшість російських каналів не змогли витиснути із себе назву кафе, в якому підірвали ватажка "ДНР" Олександра Захарченка — "Сепар".

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За версією росТБ, терориста вбили в безіменному ресторані в центрі Донецька, написав Бабченко на своїй сторінці у Facebook.

"А ви знаєте, що за версією російського зомбоящика, Захарченко загинув в безіменному ресторані? Ну от просто - ресторан в центрі Донецька. І все. Без назви", — потролив Бабченко телеканали РФ.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. Його поховали 2 вересня.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.