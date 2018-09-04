Підірвали разом із Захарченком: у Донецьку поховали охоронця ватажка "ДНР" (фото)

Захарченко був убитий 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» в Донецьку.

У понеділок, 3 вересня, у Донецьку поховали вбитого разом з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян".

Відповідне відео оприлюднило так зване "міністерство інформації "ДНР".

Судячи з кадрів, на похороні був присутній поранений під час вибуху так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофеєв "Ташкент".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.