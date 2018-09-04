Названо ймовірну причину вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

Роль Захарченка в "ДНР" вже була вичерпана, хоча насправді ніколи не мала реального значення, каже експерт.

Усунення ватажка "ДНР" Олександра Захарченка було сплановане заздалегідь і входило до плану Кремля щодо "спецоперації" в Україні.

Насправді його персона не була важлива російському окупантові, а його смерть не буде мати впливу на розвиток подій у нашій країні. Про це заявив головний редактор сайту "Інформаційний спротив", військовий оглядач Юрій Карін, передає "Обозреватель".

Після смерті Захарченка, на його думку, Росія розгорне новий сценарій дій в Україні.

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Його пунктами можуть бути становлення підконтрольного Кремлю президента, зміна Конституції або створення проросійськи налаштованої парламентської більшості. Також існує ймовірність повернення окупованих територій Україні, однак на умовах Росії.

Тобто роль Захарченка в "ДНР" вже була вичерпана, хоча насправді ніколи не мала реальної ваги.

"Питання про те, що дні Захарченка на посаді глави добігали кінця, вже було на той момент вирішено. Більш того, вже попрацювали кремлівські аудитори, які виявили там корупцію. І, за деякими даними, як Захарченко, так і "Ташкент" (так званий міністр доходів і зборів "ДНР". — Ред.) готувалися до евакуації й вже встигли вивезти своїх близьких до РФ", — написав Карін.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.