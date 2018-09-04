Український офіцер розкрив величезні втрати бойовиків на Донбасі за 2018 рік (фото)

Куратори з РФ наказують систематично занижати офіційну кількість ліквідованих та поранених бойовиків.

Озвучено статистику втрат російсько-окупаційних військ за вісім місяців 2018 року на Сході України.

Її на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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Січень: 47 - "200" (ліквідовних - Ред.), 74 - "300" (поранених - Ред.)

Лютий: 66 - "200", 71- "300"

Березень: 42 - "200", 79 - "300"

Квітень: 117 - "200", 190 - "300"

Травень: 110 - "200", 149 - "300"

Червень: 86 - "200", 47 - "300"

Липень: 31- "200", 68 - "300"

Серпень: 68 - "200", 116 - "300".

Всього: 567 - "200", 894 - "300"

За словами військового, ця цифра може відрізнятися в більшу сторону в зв’язку з постійним приховуванням ватажками бойовиків та російськими військовими втрат.

"Куратори з РФ наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих та поранених у зв’язку з низьким так званим призовом на "військову службу за контрактом" та небажанням в останній час захищати так звані кордони "республіки", - додав він.

Як повідомляв штаб ООС, на Донбасі бойовики значно збільшили кількість обстрілів, поранено двох українських військових.