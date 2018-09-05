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Захарченка вбив Чебурашка: ЗМІ дізналися нові подробиці ліквідації ватажка "ДНР"

08:44, 05 вересня 2018
Війна
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Олександр Захарченко / REUTERS

Вибуховий пристрій, внаслідок спрацьовування якого убитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, було закладено у вивіску з назвою кафе "Сепар" зовні будівлі - у фігурку Чебурашки в камуфляжі.

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Про це повідомляє "МК", посилаючись на джерело в Донецьку, ознайомлене з ходом розслідування.

"За останніми даними, безоболонковий вибуховий пристрій було встановлено не всередині будівлі (у люстрі), а зовні — над вивіскою", - пишуть ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.

Чебурашка на вивісці - праворуч / фото vk.com

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Новина в сюжеті: Ліквідація ватажка "ДНР" Захарченка в Донецьку
Теги: #ДНР#Донецьк#захарченко