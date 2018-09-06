Журналіст пояснив, чому Москві вигідне вбивство ватажка "ДНР" Захарченка

Москві вигідне вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Тепер Росія буде діяти жорсткіше і відвертіше.

Публічна реакція перших осіб Росії на вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка показала, наскільки це на руку Москві. Усунуто останнього підписанта других Мінських угод з боку так званих народних республік.

Про це для "Нового времени" пише російський журналіст Семен Новопрудський. За його словами, Росія відверто готує ґрунт для торгу із Заходом про поділ України (або навіть для гарячої війни, якщо відчує, що Штати та ЄС не готові на посилення санкцій, і навпаки, якщо санкції різко посилять і потрібно буде відволікати росіян від їхніх наслідків).

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У будь-якому випадку, зазначив Новопрудський, Москва все більш відверто шукає можливості відмови від Мінських угод.

Як нагадав журналіст, показову публічну реакцію Москви на вбивство Захарченка озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (зрозуміло, завжди транслює точку зору Путіна): "Це завадить мінським домовленостям щодо Донбасу". Лавров також заявив, що в "нинішній ситуації" проводити зустрічі в нормандському форматі неможливо.

"Коло замикається: півтора місяці тому Москва намагалася "впарити" США варіант поділу України в обхід Мінських угод. А зараз виявилася єдиною зацікавленою стороною конфлікту, яка назвала вбивство Захарченка перешкодою Мінським угодам. Хоча сама Москва постійно просуває "ДНР" як якогось наявного суб'єкта "громадянської війни", яка, за путінською версією, йде в Україні. Але якщо "ДНР" — суб'єкт конфлікту, як може загибель керівника цього утворення заважати Мінським угодами?", - задається питанням Новопрудський.

"Зрозуміло, що Захарченко був абсолютною маріонеткою Москви, але його хоча б провели через "вибори". Зараз обома "народними республіками" рулять прямо призначені Кремлем тимчасові намісники. І серед них не залишилося нікого, хто підписував Мінські угоди", - підкреслив журналіст.

Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 6 вересня 2018 року