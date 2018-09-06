Фейкові вибори нового ватажка «ДНР» можуть відбутися у листопаді – ЗМІ

Дату «голосування» можуть затвердити в п'ятницю, сьомого вересня.

Бойовики ОРДО можуть провести псевдовибори нового ватажка «ДНР» у першій половині листопада, 6-7 числа.

Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в адміністративних структурах бойовиків.

Читайте такожПісля вбивства Захарченка в "ЛДНР" вирішили провести "вибори"

За словами джерела, «депутати ДНР» можуть затвердити дату незаконного голосування 7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

Після смерті Захарченкоа бойовиків "ДНР" очолив терорист Трапезніков. До теперішнього часу Трапезніков був віце-прем'єром ДНР".