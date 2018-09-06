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Фейкові вибори нового ватажка «ДНР» можуть відбутися у листопаді – ЗМІ

11:48, 06 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в адміністративних структурах бойовиків.

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За словами джерела, «депутати ДНР» можуть затвердити дату незаконного голосування 7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

Після смерті Захарченкоа бойовиків "ДНР" очолив терорист Трапезніков. До теперішнього часу Трапезніков був віце-прем'єром ДНР".

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Теги: #ДНР#вибори