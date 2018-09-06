Фейкові вибори нового ватажка «ДНР» можуть відбутися у листопаді – ЗМІ
11:48, 06 вересня 2018Війна
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Дату «голосування» можуть затвердити в п'ятницю, сьомого вересня.
Ілюстрація REUTERS
Бойовики ОРДО можуть провести псевдовибори нового ватажка «ДНР» у першій половині листопада, 6-7 числа.
Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в адміністративних структурах бойовиків.
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За словами джерела, «депутати ДНР» можуть затвердити дату незаконного голосування 7 вересня.
Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.
Після смерті Захарченкоа бойовиків "ДНР" очолив терорист Трапезніков. До теперішнього часу Трапезніков був віце-прем'єром ДНР".
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