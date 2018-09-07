Претенденти на посаду ватажка "ДНР" вирушили до Москви: ЗМІ дізналися причину

Раніше сьогодні в мережі писали, що "Ташкент" і радники Захарченка залишили окуповану територію Донецької області.

Представники угрупування "ДНР", які претендують на посаду ватажка псевдореспубліки, вирушили Москву домовлятися.

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Про це "Новостям Донбасса" повідомило джерело в Донецьку, ознайомлене із ситуацією. "Всі поїхали до кураторів до Москви вирішувати проблеми", – зазначив він.

Сьогодні вранці кілька Telegram-каналів повідомили, що "віце-прем'єр" і "міністр доходів і зборів» при "ДНР" Олександр Тимофєєв ("Ташкент") нібито залишили підконтрольну бойовикам територію Донецької області. Зазначається, що разом з ним поїхали радники вбитого Олександра Захарченка Олександр Козаков і Олександр Пашин ("Сєвєр").

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.