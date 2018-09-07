У "ДНР" почалася боротьба за посаду ватажка: Трапезнікова назвали незаконним

У "генпрокуратурі" дійшли висновку, що "єдиним легітимним органом влади» є "народна рада".

"Генпрокуратура" при угрупованню "ДНР" вважає нелегітимним призначення на посаду виконувача обов'язків ватажка Дмитра Трапезнікова і просить "народну раду" призначити нового в.о.

У поданні в. о. "генпрокурора ДНР" Андрія Співака про усунення "порушень закону" зазначається, що внаслідок убивства голови "ради міністрів "ДНР" настає відставка уряду", передають "Новости Донбасса".

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"Таким чином, з дня вбивства голови "ДНР" Олександра Захарченка, який суміщав свою посаду з посадою "голови радміну", зазначений орган, "заступники голови радміну", в тому числі Дмитро Трапезніков, йдуть у відставку", – наголосив Співак.

У "генпрокуратурі" дійшли висновку, що "єдиним легітимним органом влади" є "народна рада".

Згідно з повідомленням, Трапезніков не буде "першим заступником голови радміну", тому що такої посади у "ДНР" немає.

"Тому на нього не могло бути покладено виконання обов'язків ватажка "ДНР", – підкреслили в "генпрокуратурі".