В момент вбивства Захарченка спостерігачі ОБСЄ знаходились поруч з місцем вибуху

Співробітники СММ чули вибух у кафе "Сепар" з місця свого базування, розташованого менш ніж за 200 метрів від місця події.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що в момент вбивства ватажка контрольованих Росією бойовиків у Донецькій області Олександра Захарченка спостерігачі ОБСЄ знаходилися у 200 метрах від місця вибуху у центрі Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

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"Минулої п'ятниці у Донецьку пролунав вибух. Співробітники місії чули цей вибух з місця свого базування, розташованого менш ніж за 200 метрів від місця події. В результаті цього вибуху загинули Олександр Захарченко та ще одна особа. Крім цього, щонайменше 9 осіб дістали поранення. Співробітники місії не постраждали", - наголосив Хуг.

"Упродовж кількох наступних днів СММ спостерігала спокійну ситуацію в центрі Донецька", - сказав Хуг.

За його словами, в останній час загалом ситуація вздовж лінії зіткнення покращилася, але "залишається надзвичайно мінливою".

"Після інциденту, що стався минулої п'ятниці в Донецьку, блокпости Збройних формувань поблизу Горлівки, Олександрівки, Оленівки та Верхньошироківського у непідконтрольних уряду України районах Донецької області були тимчасово зачинені. Вони відновили свою роботу 1 вересня у другій половині дня", - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

3 вересня керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ РФ Сергій Бесєда заявив, що фахівці російської спецслужби допомагають у «ДНР» розслідувати вбивство Захарченка.

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що «церемонію прощання» з вбитим ватажком «ДНР» Олександром Захарченком в окупованому Донецьку охороняла сотня бойовиків.

При цьому в Кремлі відмовилися коментувати, на яких правових підставах ФСБ Росії проводить розслідування вбивства Захарченка.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорюватиметься питання відправлення Росією слідчих на Донбас.