На Донбасі двоє військових загинули в ДТП, один боєць поранений унаслідок обстрілів

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів ліквідовано і ще п'ятьох поранено.

Протягом минулої доби, 8 вересня, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Читайте такожНа Донбасі провели раптову перевірку сил авіації і ППО (відео)

Зокрема, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів ліквідовано і ще п'ятьох поранено.

Також повідомляється, що від початку доби 9 вересня бойовики стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Водяного. Втрат у лавах ЗСУ немає.