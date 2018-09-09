На Донбасі двоє військових загинули в ДТП, один боєць поранений унаслідок обстрілів
Протягом минулої доби, 8 вересня, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
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Зокрема, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться у повідомленні.
Крім того, близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.
За даними розвідки, протягом доби двох окупантів ліквідовано і ще п'ятьох поранено.
Також повідомляється, що від початку доби 9 вересня бойовики стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Водяного. Втрат у лавах ЗСУ немає.