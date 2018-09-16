На могилі Захарченка з'явилася охорона з автоматами (фото)

Поховання розташоване на так званій "алеї слави", де поховані терористи "Моторола" та "Гіві".

На кладовищі "Донецьке море", де похоронений ватажок бойовиків Олександр Захарченко, виставили охорону з зброєю.

Відповідні знімки в соцмережах публікують місцеві жителі.

Як відомо, поховання розташоване на так званій "алеї слави", де поховані терористи "Моторола" та "Гіві".

Автоматники на могилі бойовика викликали подив у користувачів мережі. Деякі припустили, що охорону призначили для того, щоб ніхто не зміг розкопати могилу і побачити порожню труну.

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"Я не бачила її в труні, а вірити його рідним і близьким не збираюся", - пише місцева мешканка. "Навіть якщо там не Захар, то труну навряд-чи порожній. Просто перший час поохраняют, а потім вже не буде зрозуміло хто там..." - пише інша.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченко могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченко звинуватили Україну.