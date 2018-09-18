Вбитий Захарченко отримав звання "академіка" у РФ й медаль "За вірність Росії"

"Звання", яке присудили терористові Захарченку, офіційно в РФ не визнається.

Ліквідований ватажок "ДНР" Олександр Захарченко став "почесним академіком" недержавної Петровської академії наук і мистецтв російського міста Санкт-Петербург.

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Терористові Захарченку були присуджені диплом лауреата премії імені Петра Великого, медаль з девізом "За вірність Росії", посвідчення "почесного академіка". Всі нагороди були передані на зберігання Донецькому краєзнавчому музею, передають "Новости Донбасса", посилаючись на ресурси бойовиків.

Наголошується, що рішення про нагородження Захарченка президією академії було прийнято одноголосно.

Петровська академія наук і мистецтв - громадська академія. Такі об'єднання наукових працівників створюються на добровільній основі незалежно від державних органів; передбачені законодавством Росії.

Однак "звання", які присуджують громадські академії, офіційно у РФ не визнаються. Це пов'язано з тим, що кваліфікаційні вимоги для отримання "звання" у більшості випадків нижчі, ніж, наприклад, у державній Російській академії наук.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Адександр Захарченко був убитий в результаті вибуху в кафе "Сепар" у Донецьку 31 серпня.