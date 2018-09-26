"Анклав бандитів": журналіст розповів про долю "ЛДНР" після "виборів"

Кремлю потрібен палаючий або кривавий регіон всередині України.

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник вважає, що захоплена частина Донбасу "після "виборів" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"(призначено на 11 листопада) залишиться анклавом бандитів.

РФ необхідно постійне нарощування напруженості в цьому регіоні, потрібно, щоб ця рана постійно кровоточила, щоб смикала, торсала і смикала, тому будь-яка нестабільність росіянам вигідна, пише "Главред".

"... Для чого знадобилися "вибори"? По-перше, щоб ще раз показати світовій спільноті, що вони ("ляльководи з Москви" — Ред.) прагнуть до того, щоб була якась легітимна влада в ці квазиобразованиях", — зазначив співрозмовник.

За його словами, навіть якщо ситуація на Донбасі почне заспокоюватися, Кремль зробить штучні заходи, щоб ця рана продовжувала кровоточити, щоб у цьому регіоні не було миру.

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"Кремлю потрібен гарячий, палаючий або кривавий регіон всередині України. Йому це необхідно. Думаю, в їх поведінці (після виборів) рівним рахунком нічого не зміниться. Тому що, як я говорив вище, Кремлю потрібна нестабільність, ці нестабільні регіони", — заявив публіцист.

"Донбас як був нестабільним, так і залишиться. Ці регіони як були анклавами бандитів, так і залишаться. Плюс ще якісь частини російської армії, російські військові, яких, звичайно ж, "там немає". Тому все залишиться, як раніше", — вважає Сотник.

"Якщо буде якась відмашка з Москви: "Ну-ка, давайте активніше!", будуть діяти активніше, будуть більш активні вилазки з їхнього боку. А Росія нічого не хоче робити з цими територіями. Вона хоче, щоб ці території, як раковий анклав, залишалися в тілі України. Росії потрібно саме це", — стверджує журналіст.