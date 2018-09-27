На Донбасі бойовики проводять тренування з нанесення раптового вогневого удару

Щоб приховати переміщення підрозділів окупанти заборонили доступ на певні території, що викликало обурення серед місцевого населення.

На Донбасі бойовики проводять приховані тренування з нанесення раптового вогневого удару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Російське окупаційне командування посилює можливості для раптового нанесення масованого вогневого ураження об’єктів Об’єднаних сил, у т.ч. за рахунок прихованої підготовки до застосування артилерійських підрозділів полкового та бригадного складу з порушенням Мінських угод щодо відведення від лінії розмежування певних видів озброєння”, - розповів Гуцуляк.

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Зокрема, на Волноваському напрямку, на відстані менше 25 км від лінії розмежування, окупанти проводили тренування з нанесення раптового вогневого удару реактивним артилерійським дивізіоном першої окремої мотострілецької бригади 1 АК. Аналогічне тренування було проведене підрозділом РСЗВ БМ-21 «Град» 2 АК окупантів неподалік н.п. Міус.

"В обох випадках для приховування переміщення підрозділів противником проводились заходи оперативного маскування та протидії повітряній розвідці Об’єднаних сил. Через посилення цих заходів заборонявся доступ на певні території та виникла необхідність їх об’їзду. Це викликало обурення серед місцевого населення та водіїв вантажівок-зерновозів, які були вимушені долати додатково значні відстані", - зазначив речник Міноборони.

Раніше повідомлялося, що російські сапери підірвали продовольчий магазин на Донеччині.