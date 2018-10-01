З початку доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Упродовж доби, з 7.00 до 18.00 години бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Піски, Новомихайлівка та Водяне", - йдеться у зведенні штабу.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 30 вересня, бойовики 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Шість разів застосували озброєння заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій одного українського військовослужбовця поранено.