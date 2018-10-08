У Мережі показали фото ліквідованого під Горлівкою окупанта
07:59, 08 жовтня 2018Війна
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Бойовик був убитий в районі Горлівки на позиціях окупаційних військ.
REUTERS
У Мережі з'явилася інформація про ліквідацію 6 жовтня бойовика Євгена Сергієнко на прізвище «Сірий».
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Відзначається, що бойовик – 1994 року народження. Смерть сталася в районі Горлівки на позиціях окупантів.
Про інші деталі смерті бойовика невідомо. Один з пабліків окупантів оприлюднив лише короткі відомості і траурну інформацію знищеного учасника НЗФ.
фото facebook.com/ukrop.bc
Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 11 разів
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