У Мережі показали фото ліквідованого під Горлівкою окупанта

Бойовик був убитий в районі Горлівки на позиціях окупаційних військ.

У Мережі з'явилася інформація про ліквідацію 6 жовтня бойовика Євгена Сергієнко на прізвище «Сірий».

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Відзначається, що бойовик – 1994 року народження. Смерть сталася в районі Горлівки на позиціях окупантів.

Про інші деталі смерті бойовика невідомо. Один з пабліків окупантів оприлюднив лише короткі відомості і траурну інформацію знищеного учасника НЗФ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 11 разів