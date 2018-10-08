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У Мережі показали фото ліквідованого під Горлівкою окупанта

07:59, 08 жовтня 2018
Війна
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REUTERS

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Відзначається, що бойовик – 1994 року народження. Смерть сталася в районі Горлівки на позиціях окупантів.

Про інші деталі смерті бойовика невідомо. Один з пабліків окупантів оприлюднив лише короткі відомості і траурну інформацію знищеного учасника НЗФ.

фото facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 11 разів

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Теги: #ліквідація#боевики