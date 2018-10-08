Смерть великим планом: з'явилися нові подробиці вбивства ватажка "ДНР" Захарченка (відео)

Запис підриву Захарченка показали через місяць після його ліквідації. Відео допомагає пролити світло на те, як була організована операція з усунення бойовика.

Кремлівські медіа опублікували відео підриву колишнього ватажка угруповання "ДНР" Олександра Захарченка. На кадрах з камер спостереження донецького кафе "Сепар" добре помітні останні секунди життя бойовика.

А ще відео дозволяє детально розібрати те, як була організована операція з усунення головного терориста "ДНР", йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".

Своїми спостереженнями з журналістами погодився поділитися екс-військовий ЗСУ, який 1,5 року займався мінно-підривною справою на Донбасі. "Загоряння не сталося, тобто кількість вибухівки досить маленька. Осколків немає, тобто пристрій був безоболонковий", - зазначив військовослужбовець з позивним "Берет".

На відео також можна побачити, де була встановлена вибухівка. Місце, говорить "Берет", підібрали професійно. "Все чітко розраховано", - наголосив він.

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За вбивством Захарченка стоять українські спецслужби, стверджують терористи. Але СБУ як доказ опублікувала запис розмови, які вказують на справжніх убивць. У ній помічник Пушиліна обговорює з невідомим чоловіком необхідність усунення ватажка "ДНР" Захарченка.

Журналісти, які давно досліджують діяльність "ЛДНР", вважають, що Пушилін не міг провести подібну операцію самостійно.

Екс-військовий ЗСУ "Берет" дійшов висновку, що вбити Захарченка було б вкрай складно без людей, які в момент вибуху перебували безпосередньо біля ватажка "ДНР".

Раніше в ефірі телеканалу "Росія-1" продемонстрували відео з камер відеоспостереження, нібито встановлених в донецькому кафе "Сепар", де 31 серпня в результаті вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.