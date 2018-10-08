ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками "Градів" на окупованому Донбасі

"Гради" були помічені поблизу Новоамвросіївського.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що помітили розміщення контрольованими Росією бойовиками реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні, опублікованому сьогодні, 8 жовтня, на сайті ОБСЄ.

"6 жовтня в непідконтрольному урядові районі спостерігачі бачили 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), розміщені там із порушенням ліній відведення", - йдеться у звіті.

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Окремо сказано, що "місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року щодо ефективного моніторингу і верифікації відведення важкого озброєння, яке СММ адресувала підписантам Комплексу заходів".

"На цих об’єктах у непідконтрольних урядові районах Донецької області спостерігачі зафіксували 6 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 5 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм). Також, за спостереженнями команди Місії, там і досі бракувало 2 самохідних гаубиць (2С1)", - йдеться у звіті.

"Спостерігачі ще раз відвідали постійні місця зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької області, розташовані за відповідними лініями відведення, і зауважили, що там досі бракує 18 танків (восьми Т-64 і десяти Т-72), 9 мінометів (2Б14 «Піднос», 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12)", - заявили в ОБСЄ.