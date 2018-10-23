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Автомобіль ремонтників підірвався на Донбасі

19:51, 23 жовтня 2018
Війна
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Роботи з відновлення водопостачання міста Торецька на сьогодні призупинені / фото УНІАН

Бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярського РПУ сьогодні, 23 жовтня, потрапила на вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба КП «Компанія «Вода Донбасу».

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Про це повідомляє прес-служба КП «Компанія «Вода Донбасу».

Зазначається, що бригада після отримання погодження виїхала для виконання ремонтних робіт на водогоні «Горлівка-Торецьк».

Дорогою автомобіль «КрАЗ» потрапив на вибуховий пристрій, унаслідок вибуху пошкоджено кабіну, середній міст, відірвано бензобак. Повідомляється, що водія контужено, інші члени бригади не постраждали.

«Роботи з відновлення водопостачання міста Торецька на сьогодні призупинені», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 15 жовтня унаслідок прориву водогону «Горлівка-Торецьк» діаметром 900 мм в районі Горлівки, у так званій «сірій зоні», припинено централізоване водопостачання в населених пунктах Торецьк, Залізне, Північне і Південне Донецької області. В цілому без централізованого водопостачання залишаються 42 тис. 813 осіб.

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області заявили, що виявлення місця прориву та проведення ремонтних робіт на цій ділянці водогону здійснюватиметься за наявності гарантій безпеки співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу».

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Теги: #Донбас#водопостачання